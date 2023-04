„Sind die Kellner der PSD“: Verbände nehmen PNL-Führung unter Beschuss

Bukarest (ADZ) - Die PNL-Leitung hat am Donnerstag auf einer Sitzung beschlossen, der Koalition eine Zusammenlegung der 2024 anstehenden Kommunal- und Parlamentswahl vorzuschlagen. Kommendes Jahr würden insgesamt vier Wahlen anstehen, die zum einen Mehrauslagen und zum anderen zusätzlichen Stress für die Wähler voraussetzen würden. Man habe daher beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die den Koalitionsspitzen Lösungsansätze in puncto Wahlzusammenlegung bieten solle, teilte der amtierende Innenminister und PNL-Generalsekretär Lucian Bode anschließend mit.



Davor war die Parteiführung auf einer weiteren, mit den Spitzen der PNL-Verbände im Land gestiegenen Sitzung gehörig unter Beschuss geraten – übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Insiderangaben berufen, warfen liberale Schwergewichte wie Ilie Bolojan, Emil Boc und Vasile Blaga der Parteileitung um Nicolae Ciucă Intransparenz, Mangel an Reformen sowie Hörigkeit gegenüber der PSD vor, was ein besorgniserregendes Umfragetief der PNL zur Folge habe. Der einflussreiche Europaabgeordnete Vasile Blaga schlussfolgerte bitter, dass die Liberalen mittlerweile eine Art „Kellner der PSD“ seien, während Ilie Bolojan „Reformen mit liberaler Prägung“ in Schlüsselbereichen forderte und wegen des Umfragetiefs der Partei Alarm schlug. Die frühere Arbeitsministerin Raluca Turcan sagte, dass ihre Partei angesichts der nahenden Rochade an der Regierungsspitze wie „in die Knie gezwungen“ wirke – sie scheine keine andere Priorität zu haben, als Mitläufer der PSD zu sein.



Von der Presse daraufhin mit Fragen bestürmt, bestätigte PNL- und Regierungschef Ciucă zwar die Kritik seiner Parteikollegen, führte diese jedoch auf die „Vitalität“ seiner Partei zurück.