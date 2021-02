Şindilariu zum Unterstaatssekretär ernannt

Hermannstadt (ADZ) – Thomas [indilariu wurde am 1. Februar 2021 auf Vorschlag des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien zum Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens ernannt. Şindilariu, 1974 in Kronstadt/Braşov geboren, ist Historiker, Leiter des Archivs der Honterusgemeinde in Kronstadt und der Vorsitzende des Ortsforums Kronstadt. Şindilariu hat das Amt des Unterstaatssekretärs von Christiane Cosmatu übernommen.