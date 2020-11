Skandal um mobiles Krankenhaus Lețcani

Jassy (ADZ) - Am Sonntag besuchten Gesundheitsminister Nelu Tătaru und Kreisratschef Costel Alexe das zur Klinik für Infektionskrankheiten „Sf. Parascheva“ in Jassy/Iași gehörige mobile Spital von Lețcani, nachdem dort mehrere technische Probleme bekannt wurden. Das Spital mit 48 Intensivbetten, 4 davon bereits belegt, hat nach Einschätzung der Direktion für öffentliche Gesundheit Probleme mit Heizung und Wasserversorgung, die ab minus 7 Grad einzufrieren droht, mit der Sauerstoff-Versorgung und der Ableitung von Regenwasser. Während des Besuchs fiel in einer Einheit der Strom aus.



Laut Quellen der Nachrichten-agentur news.ro soll Tătaru den DSP-Leiter Jassy, Vasile Cepoi, der trotz der Schwierigkeiten die Funktionsgenehmigung erteilt hatte, zum Rücktritt aufgefordert haben. Er soll damit den früheren Kreisratschef Maricel Popa (PSD) gedeckt haben, der das mobile Spital, das bereits am 18. Mai den Betrieb hätte aufnehmen sollen, seitens des Kreisrats für 13 Millionen Euro erworben hatte.