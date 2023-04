Social Media gesteuertes Drogennetzwerk enttarnt

Bukarest (ADZ) - Die Landesbehörde für Drogenbekämpfung hat am Montag in Zusammenarbeit mit der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT ein landesweites Drogendealernetzwerk zerschlagen, teilt die rumänische Polizei in einer Pressemitteilung mit. Bei 17 Hausdurchsuchungen in den Kreisen Bukarest, Ilfov, Mureș, Brăila, Galatz und Dâmbovița wurden unter anderem 17.500 Lei, 110 US-Dollar, 100 Euro, 20 Handys, 3,5 Kilogramm Cannabis, 20 Gramm weiße Pulversubstanz (NSP), 228 Ecstasy-Pillen und 48 LSD-Pappen beschlagnahmt.



Die Drogenbekämpfer hatten die Aktivitäten der kriminellen Gruppe auf einer verschlüsselten Plattform des Social-Media-Netzwerks Telegram seit Mai 2022 verfolgt. Die Plattform mit fast 11.000 Mitgliedern und bis zu 50.000 täglich generierten Nachrichten sei die bedeutendste im ganzen Land, dort wurden Hochrisikodrogen „insbesondere an jüngere Verbraucher, Schüler und Studenten“ vermarktet, so die Pressemitteilung der Polizei.