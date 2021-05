Soldaten aus Kandahar abgezogen

Bukarest (ADZ) – Die letzten hundert rumänischen Soldaten, das Schutzbataillon der „Jderii“, haben die Luftwaffenbasis Kandahar in Richtung Heimat verlassen, so das rumänische Verteidigungsministerium. Sie wurde nach 19 Jahren fortlaufender rumänischer Präsenz an afghanische Sicherheitskräfte zurückgegeben. Die übrigen rumänischen Soldaten sollen im Rahmen des allgemeinen NATO-Rückzugs aus Afghanistan bis zum 11. September repatriiert werden. Der genaue Zeitplan ist aus Sicherheitsgründen nicht bekannt. An der Mission in Afghanistan hatten über 32.000 rumänische Soldaten teilgenommen, 27 waren gefallen und über 200 verletzt worden.