Sonntagsfrage: Johannis und PNL führen in Wählergunst

Bukarest (ADZ) - Wenn am Sonntag Präsidentschaftswahl wäre, würde die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Klaus Johannis und dem Herausforderer des oppositionellen Wahlbündnisses USR-PLUS, Dan Barna, bestritten, bezeigt die jüngste Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IMAS.

Laut den am Wochenende bekannt gegebenen Umfrageergebnissen führt Johannis mit 44,6% nach wie vor in der Wählergunst, gefolgt von USR-Chef Barna mit 17,3%. Die Spitzenkandidatin der PSD, Viorica Dăncilă, liegt mit 8,4% abgeschlagen auf Platz 5, bessere Umfragewerte als sie weisen sogar Pro Romania-Chef Victor Ponta (14%) und ALDE-Vorsitzender Călin Popescu-Tăriceanu (13%) auf, die im Präsidentschaftsrennen allerdings nicht antreten.



Wenn am Sonntag Parlamentswahl wäre, würden die oppositionellen Liberalen stärkste Kraft im neuen Parlament: In der Wählergunst liegt die PNL zurzeit bei 28,4%, gefolgt vom Wahlbündnis USR-PLUS, das auf 25,3% kommt. Die PSD ist gegenüber dem Vormonat erneut um knapp zwei Prozentpunkte abgesackt und liegt mit 17,9% nur noch auf Rang 3, gefolgt von der Pro Romania (8,7%) sowie der ALDE (7,4%). Der UDMR und die PMP würden indes mit 4,6 bzw. 2,9% die Parlamentshürde nicht schaffen.