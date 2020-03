Sonntagsfrage: PNL führt, büßt allerdings Prozente ein

Bukarest (ADZ) – Wenn am Sonntag Parlamentswahlen wären, würden die geschäftsführend regierenden Liberalen (PNL) zwar Wahlsieger, allerdings einen weniger herausragenden Wahlsieg als bisher erhofft einfahren.

Laut jüngster, im Zeitraum 11. bis 28. Februar durchgeführter Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IMAS führen die Liberalen mit 40,7 Prozent zwar nach wie vor in den Umfragen, sind gegenüber Januar in der Wählergunst jedoch um beachtliche 7 Prozent abgesackt. Dafür konnte die PSD erstmals seit der Europawahl vom letzten Mai wieder zulegen: 25,8 Prozent der Befragten gaben gegenüber IMAS an, für die PSD stimmen zu wollen – 5 Prozent mehr als noch im Vormonat (20,6 Prozent). Mit 10 Prozent belegt die Reformpartei USR nach wie vor Platz 3, büßt jedoch ihrerseits 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat ein, während ihr Bündnispartner PLUS unverändert bei 3,5 Prozent liegt.



Pro Romania (4,6%) , ALDE (4,3%), der UDMR (4,6%) und die PMP (3,6%) würden nach wie vor an der 5-Prozent-Parlamentshürde scheitern. Zwar verbesserten sich die Umfragewerte einiger Kleinparteien etwas, jedoch nicht ausreichend, um es ins Parlament zu schaffen.