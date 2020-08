Sorin Grindeanu kehrt in die Politik zurück

Bukarest (ADZ) – Der Chef der Telekommunikationsregulierungsbehörde ANCOM, Sorin Grindeanu, dürfte von seinem gegenwärtigen Amt schon bald zurücktreten: Wie der Ex-Premier am Wochenende bekannt gab, will er beim außerordentlichen Parteitag der PSD vom 22. August für das Amt eines ersten stellvertretenden Parteivorsitzenden antreten – und zwar im Team des aktuellen Interimschefs Marcel Ciolacu.



Er habe nach reiflicher Überlegung beschlossen, „in die Politik zurückzukehren“, um gemeinsam mit Ciolacu die PSD wiederaufzubauen, sagte Grindeanu der Presse. Davor hatte Ciolacu dem 46-Jährigen wiederholt eine Rückkehr in die Partei ans Herz gelegt, die ihn Juni 2017 als Regierungschef abgewählt und danach aus ihren Reihen ausgeschlossen hatte.



Die Anmeldefrist für PSD-Politiker, die beim nahenden Konvent für Parteiämter antreten wollen, ist indes am Freitag abgelaufen. Für die beiden Ämter eines ersten stellvertretenden Parteivorsitzenden treten Grindeanu und die Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea an, während um das Amt des Parteichefs der aktuelle Vorsitzende Marcel Ciolacu sowie der frühere Finanzminister Eugen Teodorovici wetteifern.