Șoșoacă: Strafanzeige wegen Blockage von Impfzentrum

Jassy (ADZ) – Das Gesundheitsamt in Jassy/Iași hat kürzlich Strafanzeige gegen die Senatorin von Jassy, Diana Șoșoacă (Ex-AUR), wegen Behinderung der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen erstattet. Șoșoacă hatte am Samstag ein für die Ortschaft Răchiteni (Jassy) angefordertes mobiles Impfteam, das 12 Impfwillige gegen Covid-19 immunisieren sollte, an der Ausübung seiner Tätigkeit gehindert. „Maske runter! Keine Impfung!“ und „Alles ist eine Lüge…” skandierte die Senatorin laut news.ro und blockierte den Zugang zum Impfzentrum. Das Nationale Koordinationskomitee der Impfkampagne (CNCAV) kritisierte die „haltlosen Anschuldigungen” und „Verbreitung von falschen Informationen“ vor dem Hintergrund „substanziell steigender Infektionsraten in der Bevölkerung“ und dem zu leistenden Aufwand bei der Pandemiebekämpfung scharf. Die Ärztekammer reagierte auf Facebook mit der Forderung nach Personenschutz für das in die Impfkampagne involvierte medizinische Personal.