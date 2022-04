Sozialgutscheine werden mit der Post verteilt

Temeswar (ADZ) – Die Gutscheine, mit denen die Koalitionsregierung im Rahmen ihres Sozialmaßnahmenpakets einkommensschwachen Familien mit mindestens zwei Kindern, Alleinerziehenden, Personen mit Behinderungen und Rentnern mit Altersbezügen von bis zu 1500 Lei unter die Arme greifen will, sollen ab Juni mit der Post verteilt werden. Das teilte Arbeitsminister Marius Budăi (PSD) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Temeswar/Timișoara mit. Dem Minister zufolge sollen mit den bis Jahresende alle zwei Monate zu verteilenden Gutscheinen über 250 Lei ausschließlich Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Brot, Kartoffeln, Reis, Speiseöl und Eier erstanden werden können.



Budăi räumte zudem ein, dass die Finanzierung besagter Gutscheine aus EU-Mitteln noch keineswegs in trockenen Tüchern ist. Es habe hierzu jedoch bereits Gespräche mit der EU-Kommission gegeben, weswegen man guten Mutes sei, dass der neue Minister für EU-Mittel diese erfolgreich abschließen werde, so der Arbeitsminister.