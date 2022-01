Spezialrenten der Magistraten steigen um 20%

Bukarest (ADZ) – Die Spezialrenten der Magistraten steigen ab Februar um 20 Prozent, nachdem Justizminister Cătălin Predoiu (PNL) am 30. Dezember 2021 die Erhöhung des Gehaltskalkulationsindex (VSR) von 465 auf rund 605 Lei beschlossen hat. Er sei „gezwungen“ gewesen, eine derartige Maßnahme zu treffen, um „Ungleichheiten im System zu beseitigen“, erläuterte Predoiu. Tatsächlich würde das Justizministerium Dutzende Millionen Lei sparen, erklärte der Ressortminister, zumal das Justizministerium auf eine Historie an verlorenen Gerichtsverfahren mit Magistraten zurückblickt, die so die Auszahlung ihrer Gehaltsansprüche eingefordert haben.



Der Durchschnittslohn im Justizsystem liege derzeit bei 8785,5 Lei, für Richter und Staatsanwälte über 13.000 Lei, laut Nachrichtenportal hotnews.ro, wobei die Renten auf Basis des Gehalts kalkuliert werden. Bis Ende des Jahres plant der Ressortminister ein neues Gesetzesprojekt zur einheitlichen Entlohnung im Justizsystem.