Spezielle Einschränkungen in immer mehr Kreisen

Bukarest (ADZ) - In mehreren Kreisen wurden auf Beschluss der lokalen Behörden spezielle Einschränkungen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 eingeführt: In 18 Kreisen – Hunedoara, Timiş, Dolj, Vrancea, Giurgiu, Gorj, Arad, Sathmar/Satu Mare, Călăraşi, Teleorman, Kronstadt/Braşov, Dâmboviţa, Buzău, Jassy/Iaşi, Prahova (zeitlich eingeschränkt), Galaţi und Argeş - gilt Maskenpflicht im Freien an bestimmten öffentlichen Orten. Unter Quarantäne stehen bisher folgende Ortschaften: Gurahonţ, Binţeşti, Seleuş und Moroda in Arad, die Stadt Fatschet/Făget und die dazugehörigen Orte Bichigi, Temereşti, Colonia Mică im Kreis Temesch/Timiă, Băilileşti und Dârmăneţti in Argeş, Cartojani in Giurgiu und Gornet in Prahova.

Am 1. August wurden für Bukarest sowie die Kreise Argeş, Kronstadt, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova und Galaţi auf Regierungsempfehlung die Öffnungszeiten für Terrassenlokale, Bars, Clubs, Spielhallen und Ähnliches für 14 Tage auf 6 bis 23 Uhr eingeschränkt.