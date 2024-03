Spitzenpolitiker: Putin und Trump am bekanntesten

Bukarest (ADZ) - Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSCOP über den Bekanntheitsgrad internationaler Spitzenpolitiker hierzulande und das Vertrauen, das ihnen die rumänischen Bürger entgegenbringen, führen der russische Präsident Wladimir Putin und Ex-US-Präsident Donald Trump zwar in puncto Bekanntheitsgrad, genießen indes aber auch das geringste Vertrauen. So gaben 99,5 Prozent der Befragten an, von Putin gehört zu haben, während Trump für 96,4 Prozent kein Unbekannter war. Platz 3 auf der Bekanntheitsskala belegt der britische König Charles III. (93,3%), gefolgt vom amtierenden US-Präsidenten Joe Biden (92,1%), dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (89,1%), der moldauischen Präsidentin Maia Sandu (79,3%), EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (71,7%) und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (65,9%).



Unter ihnen genießt hierzulande König Charles III. das größte Vertrauen (56,2%) gefolgt von Moldaus Präsidentin Sandu (34%) und dem französischen Präsidenten Macron (32%). Am wenigsten vertrauen die Rumänen indes Ex-US-Präsident Trump (21,5%) sowie Kreml-Chef Putin (11,2%).