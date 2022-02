SRI-Chef wegen Ukraine-Krise im Parlament

Bukarest (ADZ) – Das parlamentarische Kontrollgremium des Inlandsnachrichtendienstes SRI hat am Dienstag vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise Nachrichtendienstchef Eduard Hellvig ins Parlament zitiert – das Treffen zwischen Kontrollausschuss und der SRI-Leitung soll am 22. Februar steigen. Das Kontrollgremium sei bestrebt, sich mit der SRI-Leitung zum jüngsten Stand der Sicherheitslage im Schwarzmeerraum, in den Grenzregionen zur Ukraine sowie an der Ostflanke des Verteidigungsbündnisses im Allgemeinen auszutauschen, teilte der Vorsitzende des Kontrollausschusses, Senator Cristian Chirteș (PNL), mit.