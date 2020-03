Staatliche Hilfe für Kleinunternehmen angekündigt

Bukarest (ADZ) - Der Leiter der Kanzlei des Premierministers, Ionel Dancă, kündigte am Montag staatliche Hilfen für Familien- und Kleinunternehmen an, die wegen der Corona-Krise ihre Aktivität unterbrechen mussten. Während der Zeit des Notstands erhalten diese eine feste Summe in Höhe des Mindestbruttolohns, auch wenn nicht in den Arbeitslosenfonds eingezahlt wurde. In Kürze werde die Regierung auch Maßnahmen für andere Unternehmenskategorien verkünden, wie Großunternehmen, Sport- und Kulturveranstalter, NGOs.