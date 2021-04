Staatschef an Koalition: „Weniger Dispute, mehr Dialog“

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat sich am Mittwochabend in einer TV-Ansprache erstmals zu der am Vortag beigelegten schweren Koalitionskrise geäußert und dabei die Koalition zu „weniger Disputen und mehr Dialog“ aufgefordert. Sowohl Koalition als auch Regierung hätten einen „heiklen Moment“ überstanden, wobei der Ausgang der Krise, von manch „unglücklichem“ Schlagabtausch abgesehen, „Reife und Verantwortungssinn“ der Partner unter Beweis gestellt habe. Die gegenwärtige Koalition sei „die beste Option“ für das Land, gemeinsam stehe man in der Pflicht, Möglichkeiten zu finden, um „die versprochenen Reformen zu liefern“ und die Corona-Epidemie erfolgreich zu bekämpfen, sagte das Staatsoberhaupt.



Davor hatte Johannis bereits anlässlich eines Besuchs bei einem mobilen Impfzentrum in Afumați, Kreis Ilfov, hervorgehoben, dass „nicht Einschränkungen“ die Pandemie aus der Welt schaffen können, sondern ausschließlich der Impfschutz. Es gebe einen „einzigen Weg“ aus der Corona-Krise – nämlich die Massenimpfung, weswegen das Impftempo hochgefahren werden müsse, einschließlich durch Maßnahmen, die den Bürgern entgegenkommen, so der Präsident.