Staatschef bei 78. Generaldebatte der Vereinten Nationen

New York/Bukarest (ADZ) - In der US-Metropole New York tagt ab heutigem Dienstag die 78. Generaldebatte der Vereinten Nationen. Zu den rund 150 Staats- und Regierungschefs, die im UNO-Hauptquartier erwartet werden, gehört auch Staatspräsident Klaus Johannis. Diesjährige Kernthemen sind vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Klimawandel, zudem wird laut UNO ein besonderer Fokus auf der Umsetzung der „Agenda 2030“ liegen, um Frieden, Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit für alle zu erreichen, wobei Staatschef Johannis nach Angaben des Präsidialamtes hierzu im Rahmen der Generaldebatte eine Stellungnahme abgeben wird. Die Agenda hat insgesamt 17 globale Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gesetzt, die bis 2030 erreicht werden sollen. Seinerseits soll der Kampf gegen die Erderwärmung nicht nur bei einem Nachhaltigkeitstreffen, sondern auch bei einem für Mittwoch angesetzten Klimagipfel thematisiert werden, zu dem UN-Generalsekretär António Guterres lud.



Die Generaldebatte wird auch in diesem Jahr den russischen Angriffskrieg in der Ukraine in den Fokus rücken – dazu steht am Mittwoch ein hochrangiges Treffen des UNO-Sicherheitsrates an. Präsident Johannis will seinerseits im Rahmen des von der New Yorker Columbia-Universität ausgerichteten „World Leaders Forum“ die „Perspektive Rumäniens auf den Krieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Sicherheit im Schwarzmeerraum“ vorstellen. Thematisiert werden dürfte auch die russische Blockade der „UN-Schwarzmeer-Initiative“ zur Ermöglichung der ukrainischen Getreideexporte durch das Schwarze Meer. Auf dem Programm des rumänischen Staatsoberhauptes stehen am Rande der 78. UNO-Generaldebatte zudem eine Reihe bilateraler Treffen.