Staatschef bei EU-Sondergipfel in Brüssel

Brüssel/Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis beteiligt sich seit Montag in der belgischen Hauptstadt an einem zweitägigen Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs. Die EU-Führungsspitzen wollen sich zum einen den zerrütteten Beziehungen zu Russland widmen; aus aktuellem Anlass dürfte nach der erzwungenen Landung der Ryanair-Maschine in Minsk zudem auch über Sanktionen gegen Weißrussland beraten werden. Weitere Themen auf der Tagesordnung des Gipfeltreffens sind das Verhältnis zu Großbritannien nach dem endgültigem Ausscheiden aus der EU sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.