Staatschef bei Treffen der Drei-Meere-Initiative

Sofia/Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis nimmt ab Donnerstag am sechsten Gipfeltreffen der der mitteleuropäischen Zusammenarbeit gewidmeten Drei-Meere-Initiative (I3M) teil; der zweitägige informelle Gipfel steigt diesmal in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, teilte die Präsidialkanzlei am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Bei der 2016 aus der Taufe gehobenen Initiative handelt es sich um ein informelles Forum, das sich eine bessere wirtschaftliche Vernetzung der zwölf Länder zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer – Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen, die Slowakei, Slowenien und Rumänien – vor allem in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitalisierung zum Ziel setzt.



An dem Gipfel in Sofia nehmen neben Staatenlenkern aus Mittel- und Osteuropa auch Vertreter der wichtigsten Partner besagter Initiative – nämlich die USA, Deutschland, die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds (IWF) – teil. Im Rahmen der Konferenz soll nach Angaben der bulgarischen Gastgeber zudem auch ein Business-Forum zu den Themen Energie, Infrastruktur, Innovation und Digitalisierung steigen.