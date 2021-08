Staatschef besucht die Moldau

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis besucht die Moldau zum zweiten Mal binnen kaum eines Jahres: Aus Anlass der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit des Nachbarlandes werden das rumänische Staatsoberhaupt sowie die Präsidenten Polens und der Ukraine, Andrzej Duda bzw. Wolodymyr Selenskyj, am Freitag in der moldauischen Hauptstadt Chișinău erwartet, teilte die Präsidialkanzlei am Mittwoch in einer Presseaussendung mit. Auf Johannis‘ Programm stehen u. a. Gespräche mit der proeuropäischen Staatspräsidentin der Moldau, Maia Sandu, seinem polnischen und ukrainischen Amtskollegen sowie eine gemeinsame Pressekonferenz.