Staatschef besuchte Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis hat am Wochenende den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen zweitägigen Besuch abgestattet. Auf Johannis’ Programm standen Treffen mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Muhammad bin Zayid Al Nahyan, sowie mit VAE-Premierminister Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum. Kernthemen der Gespräche waren nach Angaben des Präsidialamtes in Bukarest der Ausbau der bilateralen Beziehungen vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, IT, Cybersicherheit, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Umwelt sowie Katastrophenschutz.