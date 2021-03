Staatschef fertigt Haushaltsgesetz 2021 aus

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Montag das vom Parlament letzte Woche verabschiedete Haushaltsgesetz 2021 ausgefertigt. Der Haushalt sei zum einen investitionsorientiert, vor allem in Bezug auf Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser, fokussiere zum anderen aber auch „authentische Reformen“ sowie Wirtschaftswachstum anhand einer optimierten Nutzung von EU-Fördermitteln, teilte die Präsidentschaft in einer Presseerklärung mit. Die veranschlagten Maßnahmen würden zu „Transparenz und Effizienz“, zur „Entwicklung grundlegender Bereiche“ sowie zu einem „nachhaltigen Wachstum“ führen, so die Präsidentschaft.