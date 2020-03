Staatschef fordert mehr Schutz für Ärzte

Bukarest (ADZ) - In einer Videokonferenz mit den Managern der großen Krankenhäuser im Land hat Staatspräsident Klaus Johannis am Dienstag einen besseren Schutz für Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und das restliche medizinische Personal gefordert, nachdem bisher bereits mehr als hundert am Arbeitsplatz infolge fehlender Schutzkleidung mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden sind.



Die jüngsten gravierenden Pannen beim Kreiskrankenhaus Suceava sowie den Bukarester Kliniken Gerota und Sf. Ioan seien „schlichtweg empörend“, er ersuche daher alle Krankenhausmanager, ihr gesamtes Personal bestmöglich zu schützen, es mit Atemschutzmasken und Schutzkleidung auszustatten sowie prioritär auf mögliche COVID19-Infektionen testen zu lassen, sagte Johannis. Das Gesundheitssystem werde wegen der steigenden Zahl von Infektionsfällen täglich mehr unter Druck geraten, es sei daher wesentlich, auch auf ein Schlimmstfallszenario vorbereitet zu sein.



Zudem forderte der Staatschef die Behörden auf, umgehend Gesetzesänderungen vorzunehmen, damit die ebenfalls ungeschützten Hausärzte fürs Erste auch telefonisch oder per Skype Beratungen anbieten können.