Staatschef Johannis bei Krönung von König Charles

London (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis nimmt an den Krönungsfeierlichkeiten von König Charles III. teil. Wie das Präsidialamt am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, gehört Rumäniens Staatsoberhaupt zu den mehr als 2000 geladenen Gästen, die am heutigen Samstag in der Westminster Abbey der Krönung von Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor zum König von Großbritannien und Nordirland sowie seiner Frau Camilla zur Königin beiwohnen werden. Geleitet wird die prunkvolle Zeremonie vom Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der Charles III. mit geweihtem Öl zum König von Gottes Gnaden salben und ihm sodann die aus dem Jahr 1661 stammende Edwardskrone aufsetzen wird. Seiner-seits wird der König schwören, über das britische Volk gut zu herrschen, für Gerechtigkeit zu sorgen und die Religion zu bewahren.



Bei der Krönungszeremonie in der Westminister Abbey werden mehr als 100 Staats- und Regierungschefs sowie Dutzende gekrönte Häupter aus aller Welt erwartet. Nichtsdestotrotz wird die Krönung auf Charles’ Wunsch hin deutlich bescheidener ausfallen als jene von Königin Elisabeth II. im Jahr 1953 – damals waren rund 8000 Gäste zugegen gewesen.