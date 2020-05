Staatschef Johannis kündigt weitere Corona-Lockerungen an

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Donnerstag nach Beratungen mit dem Krisenstab der Regierung weitere, zum 1. Juni greifende Corona-Lockerungen angekündigt: So soll der internationale Flug-, Bahn- und Reisebusverkehr zum 1. Juni wieder aufgenommen werden, Bürger erhalten zudem ihre volle Bewegungsfreiheit zurück bzw. können ihren Wohnort nun wieder ohne eidesstattliche Erklärung verlassen.

Trotz der beschlossenen neuen Lockerungen verwies Johannis zunächst ausdrücklich darauf, dass das Land immer noch knapp 200 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet, die Bürger seien daher ersucht, nach wie vor „Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht“ walten zu lassen.



Wie das Staatsoberhaupt des Weiteren bekannt gab, sollen zum 1. Juni auch Bier- und Cafégärten, Beach-Bars und die Schwarzmeer-Strände unter strikter Einhaltung der geltenden Schutz- und Verhaltensvorkehrungen, insbesondere des Mindestabstands, öffnen dürfen. So etwa haben Bier- und Cafégärten auf einen 2-Meter-Mindestabstand zwischen den Tischen zu achten, an denen höchstens vier Personen Platz nehmen dürfen.



Vorsichtig hochgefahren wird zudem das Kultur- und Sportleben: Ab dem 1. Juni dürfen Open-Air-Aufführungen mit bis zu 500 Zuschauern, Drive-in- und Freiluft-Sportveranstaltungen stattfinden – letztere allerdings noch unter Ausschluss des Publikums und nur, wenn kein Kontaktspiel vorausgesetzt wird.



Nicht zu guter Letzt teilte Johannis angesichts der nahenden Abschluss- und Abiturprüfungen mit, dass alle Schüler und Abiturienten, die in der Prüfungszeit krank, fiebrig, mit ihrer Familie gerade in häuslicher Absonderung oder in einer Quarantäne-Ortschaft wohnhaft sein sollten, ihre Examina nachholen können – für sie wird eine zweite Prüfungsperiode organisiert.