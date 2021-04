Staatschef: Koalition steht pandemiebedingt unter Druck

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat am Donnerstag im Hinblick auf die jüngste schwere Koalitionskrise aufgezeigt, dass die Koalition pandemiebedingt unter „schweren Bedingungen“ arbeitet und dementsprechend unter erheblichem Druck steht, da die Corona-Epidemie „alle Verwaltungsverfahren“ verkompliziert habe. Die Koalitionsregierung habe jedoch immerhin die Epidemie hierzulande unter Kontrolle halten sowie die nötige Zahl von Intensivbetten bereitstellen können und zudem neben dem Haushalt auch den nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan aufgestellt, sagte Johannis, der sich mit den bisherigen Leistungen des Kabinetts Cîțu zufrieden erklärte – dieses habe sich „gut geschlagen“.



Das Staatsoberhaupt teilte des Weiteren mit, wegen der Ukraine-Krise und der Eskalation Russlands im Schwarzen Meer für kommenden Dienstag eine Sitzung des Obersten Verteidigungsrates des Landes (CSAT) einberufen zu haben. Man verfolge die jüngsten Entwicklungen an der ukrainischen Westgrenze sowie in Schwarzmeer-Raum mit großer Sorge, die Lage habe „nicht nur militärisch, sondern auch aus diplomatischer Sicht“ analysiert und beurteilt zu werden, so der Präsident.