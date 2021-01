Staatschef legt Koalition Reformen ans Herz

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis ist letzte Tage mit Premierminister Florin Cîțu (PNL), den Ministern der neuen Koalitionsregierung sowie mit den Chefs der vier Koalitionsparteien zusammengetroffen, um sich zum Thema des Haushalts 2021, der Prioritäten des Kabinetts Cîțu, der anzustoßenden Reformen, aber auch der laufenden Corona-Impfkampagne, potenziellen Rückkehr zum Präsenzunterricht im kommenden Monat sowie Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums auszutauschen. Nach Angaben der Presse plant Johannis regelmäßige Treffen dieser Art, einschließlich mit den Koalitionsspitzen.



Wie der neue Minister für Forschung, Entwicklung und Digitalisierung, Ciprian Teleman (PLUS), nach dem Treffen mit dem Staatsoberhaupt bei Facebook eröffnete, hat Johannis die USR-PLUS-Minister aufgefordert, „Reformen mutig in Angriff zu nehmen“ – was die Koalitionsparteien auch zweifelsfrei beabsichtigen, so Telemans Zusicherung.



Wirtschaftsminister Claudiu Năsui (USR) sagte seinerseits, der Präsident habe sich über die Prioritäten eines jeden Ministers im laufenden Jahr unterrichten lassen und diesen sodann seine Unterstützung in ihren Bemühungen zugesichert.