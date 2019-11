Staatschef: „Ohne mich wäre der Rechtsstaat zusammengebrochen“

Rundtischgespräch des liberalen Kandidaten im Präsidentschaftsrennen, Amtsinhaber Klaus Johannis, mit Journalisten und Politikwissenschaftlern am Dienstagabend in der Aula der Bukarester Universitätsbibliothek. Beteiligt an der Debatte am Podium haben sich Ramona Avramescu, Clarice Dinu, Moise Guran, Ion M. Ioniță, Cristian Leonte, Silviu Mănăstire, Cristina Șincai, Radu Tudor, Cristian Pîrvulescu. Foto: Agerpres