Staatschef plädiert für transatlantische Solidarität

Regierungschef Ludovic Orban (PNL), Staatspräsident Klaus Johannis und US-Botschafter Adrian Zuckerman (v. l.) Donnerstagabend beim Empfang aus Anlass des „Independence Day“ bzw. amerikanischen Nationalfeiertages. Wegen der Corona-Epidemie fand letzterer diesmal im Freien statt, geladen waren zudem deutlich weniger Gäste. In seiner Rede hatte sich der US-Diplomat auch an die rumänischen Bürger gewendet und diese aufgefordert, „an sich selbst sowie an ein besseres Rumänien“ zu glauben. Foto: Präsidentschaft