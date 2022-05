Staatschef: Putin ist schuld an hoher Inflationsrate

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis gibt der Russischen Föderation und ihrem autokratischen Präsidenten Wladimir Putin die alleinige Schuld an der hierzulande erschreckend hohen Inflationsrate von knapp 14 Prozent. Das Problem sei kein hausgemachtes bzw. weder von der Regierung noch vom Parlament verschuldet, sondern ein globales und einzig auf den Kreml-Chef und dessen Angriffskrieg in der Ukraine zurückzuführen, sagte Johannis der Presse am Donnerstag am Rande eines Besuchs des hauptstädtischen Klinikums Colentina.



Er sei überzeugt, dass die Koalitionsregierung die „besten Maßnahmen“ ergriffen habe, um der Teuerungsspirale entgegenzuwirken; sowohl Exekutive als auch Legislative hätten alles getan und würden es auch weiter tun, um die Auswirkungen dieser Krise auf den Lebensstandard der Bürger einigermaßen abzufedern, so das Staatsoberhaupt. Von daher sei es unangebracht, Regierung und Parlament bzw. der politischen Klasse im Allgemeinen die Schuld an dieser Krise zu geben, ermahnte Johannis die Journalisten, nachdem diese ihn auf die oftmals zögerlichen und verspäteten Reaktionen der zuständigen Behörden angesprochen hatten.