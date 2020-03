Staatschef: „Schützt euch und Eure Lieben – wahrt Abstand!“

Bukarest (ADZ) - Per Videobotschaft hat Staatspräsident Klaus Johannis am Wochenende erneut an die Bevölkerung appelliert, den Empfehlungen und Anordnungen der Behörden unter allen Umständen Folge zu leisten. Sämtliche Maßnahmen würden ausschließlich zum Schutz der Bevölkerung getroffen, weitere würden folgen, falls die Lage es erfordere, so das Staatsoberhaupt.



„Wir erleben diese Tage eine Krise, die für die gesamte Menschheit noch vor wenigen Monaten unvorstellbar gewesen wäre. Ich weiß, dass sich unser aller Leben inzwischen geändert hat, dass wir um die Gesundheit unserer Lieben in Sorge sind“. Diese Krisenzeit bringe „viele Ungewissheiten für uns alle“, doch könne man es „gemeinsam, und nur gemeinsam, schaffen“, sagte Johannis.



Der Staatschef erinnerte daran, dass die rumänische Nation eine „tief geprüfte“ sei und bereits eine Reihe von Tragödien überstanden und Herausforderungen gemeistert habe – dies werde auch diesmal der Fall sein. Dabei werde allerdings ausschlaggebend sein, dass „jeder von uns“ den Anordnungen der Behörden nachkomme. „Bitte schützt euch und eure Lieben, wahrt Abstand, verzichtet bei Begegnungen auf Handschläge und Umarmungen, setzt eure Mitmenschen keiner Ansteckungsgefahr aus“, so Johannis‘ eindringlicher Appell.



Der Präsident hob hervor, dass „wir uns gegenwärtig im Krieg befinden – ein Krieg um die Gesundheitswahrung der Menschheit“. An vorderster Front würden diese Tage „unsere Helden kämpfen – nämlich Ärzte und restliches medizinisches Personal. Wir sind es ihnen schuldig, all ihren Empfehlungen nachzukommen, damit ihr unermüdlicher Einsatz kein vergeblicher gewesen sein wird“. Zudem müsse ihnen die nötige Zeit eingeräumt werden, die bereits Infizierten zu heilen, so das Staatsoberhaupt.