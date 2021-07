Staatschef startet Debatte zur Zukunft Europas

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat am Dienstag auf Schloss Cotroceni die nationale Debatte zur Zukunft Europas angestoßen. Ziel der Debatte sei es, das europäische Projekt zum Wohle all seiner Bürger zu festigen und in diesem Sinne die Erwartungen der rumänischen Bürgerinnen und Bürger in puncto mittel- und langfristiger Entwicklung der Europäischen Union zu eruieren; angestrebt sei ein „offener Dialog darüber, wie ‚mehr Europa‘ erzielt werden kann“, so das Staatsoberhaupt. An der Debatte nahm u. a. auch EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean teil.



Die öffentliche Debatte erfolgt vor dem Hintergrund der zum Europatag gestarteten „Konferenz zur Zukunft Europas“ – ein Gremium, das die EU bürgernäher und effizienter machen sowie Reformvorschläge vorzeichnen will. Die „Konferenz zur Zukunft Europas“ wird von den EU-Mitgliedstaaten und EU-Institutionen (Rat, Europäisches Parlament und EU-Kommission) gemeinsam getragen und will grundlegende Zukunftsfragen für das europäische Projekt anschneiden – etwa die Zukunft des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Innovation und Digitalisierung oder die Grundwerte der EU.