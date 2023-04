Staatspräsident Johannis begann einwöchige Lateinamerika-Tour

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis ist am Montag zu einer einwöchigen Südamerika-Tour aufgebrochen – auf seinem Programm stehen Besuche in Brasilien, Chile und Argentinien. Wie das Präsidialamt in Bukarest in einer Aussendung mitteilte, zielt die Tour des Staatsoberhauptes auf einen Neustart des Dialogs auf hoher Ebene mit den Staaten Lateinamerikas, die Ankurbelung der bilateralen Kooperation in zahlreichen Bereichen sowie auf eine bessere Profilierung unseres Landes in besagter Region ab.



Johannis wurde zunächst in Brasilien erwartet – es ist die erste Visite eines rumänischen Staatsoberhauptes vor Ort seit 23 Jahren. Auf dem Programm des Staatschefs standen Gespräche mit seinem brasilianischen Amtskollegen Luiz Inacio Lula da Silva, wobei, dem rumänischen Präsidialamt zufolge, sowohl Stand und Perspektiven der bilateralen Beziehungen als auch Themen von regionalem und internationalem Interesse angesprochen werden sollten. Beide Präsidenten wollten zudem eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, die den Ausbau der Kooperation in den Bereichen Handel, Investitionen, Industrie, Cybersicherheit, Digitalisierung sowie Landwirtschaft visiert.



In Chile, der zweiten Staation seiner Südamerika-Tour, will sich Johannis im Rahmen seiner Unterredungen mit Präsident Gabriel Boric für den Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern sowie für zunehmende gegenseitige Investitionen vor allem in den Bereichen IT, Energie, Umwelt, Katastrophenschutz und Landwirtschaft stark machen.



Johannis wird anschließend in Argentinien zu Besuch erwartet, wo er im Gespräch mit seinem Amtskollegen Alberto Fernandez neben außenpolitischen Themen auch eine Ankurbelung der Kooperation in etlichen Wirtschaftsbereichen anschneiden will.