Staatspräsident Johannis bei EU-Gipfel in Brüssel

Brüssel/Bukarest (ADZ) - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter auch Staatspräsident Klaus Johannis, sind am Donnerstag in Brüssel zu einem zweitägigen physischen Gipfel zusammengetroffen. Wie die rumänische Präsidentschaft vor dem Gipfeltreffen mitteilte, widmen sich die EU-Staatenlenker diesmal dem weiteren Vorgehen gegen die Corona-Pandemie und in diesem Kontext auch möglichen Lockerungen bei europaweiten Reisen, zudem sollen das schwierige Verhältnis der EU zu Russland und zur Türkei bzw. eine neue Russlandstrategie sowie die festgefahrene Mi-grationspolitik der Staatengemeinschaft erörtert werden. Zum Auftakt des Gipfels stand ein Mittagessen der EU-Staats- und Regierungschefs mit UNO-Generaldirektor António Guterres an, bei dem geopolitische Themen angeschnitten werden sollten. Anschließend war eine Debatte zur Corona-Pandemie geplant, zumal viele Staatenlenker wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus besorgt sind. Nicht zu guter Letzt dürfte auch das neue ungarische Gesetz zur Beschränkung von Informationen über Homo- und Transsexuelle zur Sprache kommen, obwohl es nicht auf der offiziellen Tagesordnung steht.