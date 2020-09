Staatspräsident tauscht zwölf Botschafter aus

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis und das Außenministerium müssen insgesamt zwölf Botschafterposten neu besetzen. Per Dekret berief der Präsident letzte Tage Rumäniens Botschafter in Russland, der Türkei, Ungarn, den Niederlanden, Finnland, im Irak, Libanon, in Uruguay, sodann in Argentinien und Paraguay, Australien und Neuseeland, Malaysia und Brunei sowie Peru und Ecuador ab. Die Abberufung der zwölf Diplomaten ist laut Presse auf deren auslaufende Amtszeiten zurückzuführen. Neu besetzt werden die Botschafterposten erst, nachdem der Empfängerstaat der vorgeschlagenen Personalie das sogenannte Agrément erteilt.