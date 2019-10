Staatssekretärin Ciot unter Plagiatsverdacht

Bukarest (ADZ) - Der „Reservevorschlag“ von Regierungschefin Viorica Dăncilă (PSD) für den Rumänien zustehenden Posten des EU-Kommissars steht unter Plagiatsverdacht: Wie die bekannteste Plagiatsjägerin des Landes, Emilia Șercan, am Donnerstag mitteilte, soll Staatssekretärin Gabriela Melania Ciot (PSD) einen 2012 gemeinsam mit dem früheren Chefunterhändler für Rumäniens EU-Beitritt, Vasile Pușcaș, in einer Fachzeitschrift der Universität Babeș-Bolyai veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel („Psychological Factors in Foreign Policy Decision-Making (I): Decision-Making Models“) zu 70 Prozent abgekupfert haben.