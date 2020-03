Stadt Suceava und Umgebung abgeriegelt – Todesfälle landesweit bei 69

Bukarest (ADZ) - Die Stadt Suceava und acht weitere Gemeinden in der Umgebung – Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți und Mitocu Dragomirnei – wurden am Montagabend per Militärerlass Nr. 6 für die Dauer des Notstandes abgeriegelt. Der Zutritt in die abgeriegelte Zone ist in dieser Zeit nur für den Gütertransport zur Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Tätigkeit sowie der Versorgung der Bevölkerung erlaubt. Personen, die außerhalb des abgesperrten Gebietes wohnen, dürfen dieses für „wirtschaftliche Tätigkeiten“ betreten oder falls sie in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Ordnung, Gesundheitswesen, Notsituationen, öffentliche Lokalverwaltung, Sozialhilfe, Justiz oder verschiedene nötige öffentliche Dienste aktiv sind.



Der Militärerlass wurde am Montagabend verabschiedet, nachdem im Verlaufe des Tages zunächst die Lokalpresse berichtet hatte, dass die Zahl der Todesfälle im Kreiskrankenhaus Suceava unterberichtet wurde und am Abend das Gesundheitsministerium bekannt gegeben hatte, dass 13 in der vergangenen Woche im Kreiskrankenhaus in Suceava verstorbene Patienten an Covid-19 erkrankt waren. Die Testresultate seien den Behörden zufolge erst am Montag, dem 30. März, eingegangen. Laut Staatssekretär Raed Arafat gab es am Montagabend 593 bestätigte Fälle in der Stadt Suceava. Gesundheitsminister Nelu Tătaru erklärte für den Fernsehsender Digi24, er schätze, dass weitere 1000 Personen angesteckt aber ungetestet seien.



Die Zahl der Todesfälle ist landesweit in den vergangenen 24 Stunden von 44 auf 69 gestiegen. Wie der Krisenstab am Dienstagmittag bekanntgab, gab es 293 neue Erkrankungen mit Covid-19, die Gesamtzahl liegt nun bei 2245 Personen. 62 Patienten sind auf Intensivstationen interniert, 36 in kritischem Zustand und 220 sind geheilt.