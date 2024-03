Start bei Kontrollamt für Staatsfirmen

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat eine weitere Voraussetzung für den dritten Zahlungsantrag aus dem Wiederaufbau- und Resilienzplan erfüllt: Die unter dem Kürzel AMEPIP bekannte Superbehörde zur Beaufsichtigung der Leistung von staatlichen Unternehmen hat nun ihre Arbeit aufgenommen. Die Behörde leidet im Moment unter Personalmangel, da vorerst nur 33 Mitarbeiter von anderen Ministerien und dem Generalsekretariat der Regierung zeitweilig ausgeliehen wurden. Amtsleiter Mihai Călin Precup erklärte, dass weitere 20 Stellen ausgeschrieben werden und die AMEPIP vor allem nach Experten aus der Privatwirtschaft Ausschau halte.



Da die Behörde mit EU-Geld arbeitet, verdienen künftige Mitarbeiter, die für die Behörde in den Aufsichts- und Verwaltungsräten staatlicher Unternehmen sitzen sollen, 50 Prozent mehr als ihre Kollegen in der restlichen Verwaltung. Precup selbst kommt so auf einen Nettolohn von umgerechnet fast 5000 Euro.