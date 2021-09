Steigende Inzidenz in Bukarest gefährdet PNL-Parteitag

Bukarest (ADZ) – Die rasant steigenden Corona-Neuinfektionen in der Hauptstadt dürften den Organisatoren des für Samstag angesetzten Parteitags der regierenden Liberalen Kopfschmerzen bereiten: In Bukarest lag der Inzidenzwert am Dienstag nämlich bereits bei 2,91, wobei bei einer Inzidenz von mehr als 3 der geplante Präsenzparteitag mit mehr als 5000 Delegierten nicht mehr möglich wäre.



Der Anwalt Toni Neacșu, ein früheres Mitglied des Justizrates (CSM), verwies am Montag darauf, dass ein Parteikonvent aus Rechtssicht eine „in einem geschlossenen Raum steigende private Veranstaltung“ sei, an der sich bei einer Inzidenz von mehr als 3 vor Ort laut geltenden Corona-Regeln „höchstens 200 Teilnehmer“ beteiligen dürfen. Selbst der Einsatz des Covid-Zertifikats der EU helfe den liberalen Parteidelegierten nicht weiter, da sie einen Präsenzparteitag derartigen Ausmaßes bei einem Inzidenzwert von mehr als 3 „nicht einmal im Freien, in einem Stadion“ abhalten dürften, so Neacșu.



Noch-PNL-Chef Ludovic Orban und sein Herausforderer im Rennen um den Parteivorsitz, Premierminister Florin Cîțu, bereiten sich nichtsdestotrotz auf den Endspurt vor. Auf der letzten Sitzung der erweiterten PNL-Leitung vor dem anstehenden Parteitag ließ Cîțu keinen Zweifel daran, wer als Favorit ins Wahlrennen vom Samstag zieht: 40 der insgesamt 48 PNL-Verbände im Land hätten sich für sein Wahlprogramm entschieden, davon hätten 36 ausschließlich seines bevorzugt, hatte Cîțu bekannt gegeben. Die Anhänger des Noch-Parteichefs geben sich allerdings nicht geschlagen: Nicht alle PNL-Verbände im Land, die sich formal auf die Seite des Herausforderers geschlagen haben, würden geschlossen hinter Cîțu stehen – Überraschungen beim Votum seien daher keineswegs auszuschließen.