Steigende Umfragewerte für PNL und PSD

Bukarest (ADZ) - Laut Ergebnissen der jüngsten Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS legen zurzeit sowohl die regierenden Liberalen als auch die oppositionelle PSD in der Wählergunst zu: Die PNL konnte sich leicht auf 33,4% (Vormonat – 32,6%) steigern, während die PSD auf 23,4% (Vormonat – 21,9%) kam. Die erstmals als Wahlbündnis gemessenen beiden Reformparteien USR und PLUS lagen mit 17,2% an dritter Stelle, während die viertplatzierte Pro Romania auf 9,7% (Vormonat – 11%) absackte. Erstmals seit Monaten lag der UDMR mit 5,6% wieder über der Parlamentshürde, während PMP und ALDE nach wie vor daran scheitern würden.