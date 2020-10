Steuerbefreiung bei dualer Berufsausbildung

Bukarest (ADZ) - Der Anteil des Gewinns, den Unternehmen in die duale Ausbildung von Jugendlichen investieren, wird nach einem Bericht von profit.ro in Zukunft von der Steuer befreit. Das duale Modell – nach deutschem Muster – sieht neben der Wissensvermittlung in Berufsschulen eine praktische Ausbildung in einem Betrieb vor. Die vom Parlament nun beschlossene Gesetzesänderung wurde initiiert von der USR, aber auch von anderen Parteien mitgetragen und basiert auf einer Entscheidung der Europäischen Kommission, dass steuerliche Anreize zur Unterstützung von Bildung nicht als staatliche Beihilfen angesehen werden.