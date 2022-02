Steuergerangel der Koalition geht weiter

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der sinkenden Kaufkraft der Bürger und der jüngsten Prognosen der Notenbank BNR über eine Inflationsrate im zweistelligen Bereich ab April hat PNL-Chef Florin Cîțu am Sonntag als Gegenmaßnahmen eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes sowie der Sozialversicherungsbeiträge (CAS) ins Gespräch gebracht. Ein zurückgefahrener Mehrwertsteuersatz steuere der Inflation entgegen, während von 25 auf beispielsweise 20 Prozent gesenkte Sozialversicherungsbeiträge „allen Bürgern, die den Durchschnittslohn beziehen, mehr als 300 Lei im Monat“ zusätzlich in die Taschen spülen würden, so Cîțu. Dass geringere Sozialversicherungsbeiträge letztlich auch geringere Altersbezüge zur Folge haben, ließ Cîțu unerwähnt.



Der aktuelle Senatspräsident und frühere Premier- sowie Finanzminister reagierte damit auf die in den letzten Tagen von den Sozialdemokraten bekannt gegebenen Pläne über eine zusätzliche Besteuerung von Zweit- oder Drittwohnungen und -Pkw. PSD-Chef Marcel Ciolacu hatte am Wochenende zudem klargestellt, dass seine Partei auch ihre Pläne über die Abschaffung der Einheitssteuer und Wiedereinführung der Progressivsteuer längst nicht aufgegeben hat.