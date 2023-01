Strafanzeige gegen Bode

Bukarest (ADZ) – Nachdem die Klausenburger Universität UBB die Doktorarbeit von Innenminister Lucian Bode als „hochgradig mängelbehaftet“ befunden hat, zeigt der Bürgerrechtsverein Vedem Just nun Bode – und seinen Doktorvater Adrian Ivan – wegen Falschaussagen an. Beide hätten nämlich in einer eigenverantwortlichen Erklärung versichert, dass der Inhalt der Arbeit ein Original darstellt und sich für die Einhaltung der Qualitäts- und Ethikstandards verbürgt – dies war offensichtlich nicht der Fall, so VeDem Just.