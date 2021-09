Strafanzeigen nach Eklat im Parlament angedroht

Bukarest (ADZ) – Nach dem Eklat zum Auftakt der Plenumssitzung des Parlaments von Donnerstag haben sowohl der liberale Fraktionschef in Unterhaus, Florin Roman, als auch der Ko-Vorsitzende der rechtsnationalistischen AUR, George Simion, Strafanzeigen gegeneinander angekündigt.

Der PNL-Politiker und stellvertretende Kammervorsitzende hatte versucht, den Sitzungsvorsitz in Abwesenheit von Kammerpräsident Ludovic Orban (PNL) zu übernehmen, der seine Befugnisse zeitweilig an Roman delegiert hatte. Trotz der Proteste zahlreicher Parlamentarier weigerte sich Roman minutenlang, den Vorsitz Senatspräsidentin Anca Dragu (USR-PLUS) zu überlassen, mehrere AUR-Parlamentarier stürmten daraufhin zum Präsidium. In dem entstandenen Gerangel klammerte sich Roman zunächst hartnäckig ans Mikrophon, musste jedoch letztlich den Platz räumen, nachdem ihm jemand den Stuhl, auf dem er saß, wegzog. Der PNL-Politiker verließ schließlich den Saal.



AUR-Ko-Chef George Simion kündigte nach der Sitzung an, gegen Roman Strafanzeige wegen Amtsanmaßung erstatten zu wollen, während letzterer klarstellte, die AUR- und USR-PLUS-Parlamentarier wegen Hooliganismus anzeigen zu wollen.