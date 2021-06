Strafrechtliche Ermittlungen gegen Ex-Energieminister

Bukarest (ADZ) – Staatschef Klaus Johannis hat am Mittwoch dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen gegen den früheren Energieminister Victor Vlad Grigorescu stattgegeben. Der ehemalige Amtsträger der Regierung Ciolo{ steht laut Ermittlern im Verdacht wiederholter Falschangaben – Medienberichten zufolge in seinen Vermögensoffenbarungen.

Der heute 45-jährige Ex-Politiker hatte von Anfang an zu den umstrittensten Amtsträgern des Kabinetts Ciolo{ (November 2015 – Januar 2017) gehört – und zwar vor allem wegen Einnahmen über knapp 800.000 Lei, die er durch die Vermietung einer Webseite, monitoreu.com, an ein Offshore-Unternehmen erzielt haben will. Grigorescus Vermögen wurde daraufhin von der Integritätsbehörde ANI unter die Lupe genommen, wobei das gegenwärtige Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft laut Presse aller Wahrscheinlichkeit nach auf die damaligen Erkenntnisse der Integritätsinspekteure zurückzuführen ist.

Vor seiner Amtszeit als Minister war Grigorescu u.a. bei der Ständigen Vertretung Rumäniens neben der EU beschäftigt sowie Mitglied im Verwaltungsrat der staatlichen Gruppe Electrica gewesen.