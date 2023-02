Strafregisterauszug online kostenlos

Bukarest (ADZ) - Jeder Staatsbürger kann über sein Konto auf der Plattform Ghiseul.ro den eigenen Starfregisterauszug „24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche“ kostenlos herunterladen, erklärte Digitalisierungsminister Sebastian Burduja (PNL) am Sonntagabend in einer Sendung auf Prima News, zitiert von News.ro. Derzeit seien über 25.000 Auszüge über ghiseul.ro heruntergeladen worden. Gleichzeitig warnte Burduja vor einer privaten Webseite, welche illegalerweise zwischen 300 und 500 Lei für einen Strafregisterauszug verrechnet.