Strafverfolgung nach Betrug beim Herbst-Bakkalaureat

Bukarest (ADZ) – Bei der Bakkalaureatsprüfung der Herbstsaison für das Wahlpflichtfach, die am Mittwoch stattgefunden hat, sind noch während der Prüfungen Bilder aus den Prüfungssälen auf sozialen Medien erschienen. Lehrkräfte verständigten daraufhin die Polizei, welche Ermittlungen wegen unerlaubter Veröffentlichung vertraulicher Informationen einleitete. Bislang seien zwei Verdächtige aus Brașov/Kronstadt und Craiova identifiziert worden, teilte die örtliche Polizei mit.



Insgesamt seien fünf Lyzeen in den Kreisen Kronstadt/Brașov, Brăila, Dolj und Gorj involviert, erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL). 13 Kandidaten wurden am Mittwoch wegen Betrugs oder Betrugsversuchs von den Prüfungen ausgeschlossen, sowie am Montag und Dienstag 19 bzw. 29 Kandidaten aus denselben Gründen. Auch bei den Sommerprüfungen sind Dutzende Kandidaten wegen Prüfungsbetrug durch Nutzung von moderner Technologie – Miniaturkameras und kabellose Kopfhörer – ausgeschlossen worden. Die einzige Lösung zur Verhinderung solcher Vorfälle, so Cîmpeanu, bestünde darin, Technologie mit Technologie zu bekämpfen: durch die Digitalisierung des Prüfprozesses.