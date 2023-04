Streik: Personal der Präfekturen fordert Lohnerhöhungen

Bukarest (ADZ) - Die Beamten zahlreicher Präfekturen im Land – u. a. in Bukarest, Buzău, Hermannstadt, Kronstadt, Jassy, Mureș, Sălaj und Vaslui – streiken seit Montag, um höhere Löhne einzufordern. Die Mitarbeiter der Präfekturen folgten damit einem Aufruf der Gewerkschaft „Gleichheit“, die die Interessen der Arbeitnehmer in der öffentlichen Verwaltung vertritt und die trotz der aktuellen Schieflage des Haushalts diese Tage auf Lohnsteigerungen für ihre Mitglieder besteht. In Jassy beeilte sich das streikende Personal der Präfektur hervorzuheben, dass ein Berater des lokalen Kreisrates einen Monatslohn von bis zu 9400 Lei beziehen würde, während die Mitarbeiter der Präfektur gerade mal die Hälfte verdienen.



Bei etlichen Präfekturen im Land kam die Tätigkeit komplett zum Erliegen, in anderen streikte bloß ein Teil der Mitarbeiter, sodass die Behörde nicht völlig lahmgelegt wurde. Die Präfektur der Hauptstadt verlautete zunächst, dass ihre Tätigkeit vom Streik vorläufig nicht beeinträchtigt worden sei. Der Gewerkschaft zufolge soll der Streik, der am Dienstag in die Fortsetzung ging, so lange andauern, bis ihren Forderungen stattgegeben wird.