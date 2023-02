Stromkonsum 2022 zurückgegangen

Bukarest (ADZ) - Der Stromendverbrauch in Rumänien ist 2022 um 7,2 Prozent auf 51,7 Megawattstunden (MWh) gesunken, wobei der Rückgang in der Bevölkerung 9,3% auf 12,5 MWh, in der Wirtschaft 6,5% auf 38,7 MWh und bei öffentlicher Beleuchtung 4,2% auf 0,5 MWh betragen hat. Wie aus kürzlich vom Nationalen Statistikamt (INS) veröffentlichten Daten hervorgeht, ist der Eigenverbrauch in Produktionsstätten um 7,3% auf 5,1 MWh gesunken und der Stromexport um 23,8% auf 7,3 MWh gestiegen. Der Primärenergieverbrauch ist 2022 um 0,6% gesunken.