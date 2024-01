Studie: Bevölkerungsentwicklung der Großstädte

Klausenburg (ADZ) - In den letzten 10 Jahren haben die rumänischen Großstädte aufgrund der Bevölkerungsalterung und der Auswanderung an Einwohnern verloren, wobei insbesondere hochqualifizierte Arbeitskräfte in die Großstädte zuziehen, geht aus einer im Dezember aufgrund von Vergleichsdaten der letzten beiden Volkszählungen der Jahre 2011 und 2021 durchgeführten Studie hervor. Der Arbeitsmarkt konzentriert sich insbesondere auf Bukarest-Ilfov sowie auf die Kreise Temesch, Klausenburg und Prahova, wo auch die höchste Anzahl Hochschulabsolventen zu finden ist. Die Anzahl Hochschulabsolventen ist in den dortigen Großstädten gestiegen, obwohl deren Einwohnerzahl gefallen ist. Die Bevölkerung scheint nur in dienstleistungsorientierten Städten wie Jassy, Hermannstadt, Klausenburg oder Kronstadt leicht gestiegen zu sein. Andererseits ist die Anzahl an Kurzstrecken-Pendlern, die in Großstädten arbeiten, in den letzten 10 Jahren von 20 Prozent auf rund 90 Prozent gestiegen.